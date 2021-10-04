ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمنيا.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام (شخصين أحدهما مقيم بمحافظة المنيا والآخر يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب ذلك يقوم الأول بإرسالها لذوى العاملين بالخـــارج مـــن أبنــــاء محـــافظة المنيــا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية .. فضـــلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة وتغييرها بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه بالاشتراك مع الثاني "المتواجد بالخارج حالياً ".

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي بلغت (مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.