سقوط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة زاعماً كونها هيئات علمية متخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولي والبحث العلمي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بالقاهرة) بإنشاء جمعية خدمية - كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في إنشاء كيانات تعليمية وهمية بمسميات مختلفة زاعماً كونها هيئات علمية متخصصة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتدريب الدولي والبحث العلمي، واستخدام تلك الكيانات الوهمية في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات عليا ، وقيامه بالإعلان على مواقع الإنترنت وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الجمعية المشار إليه وعثر بداخلها على (كمية كبيرة من الشهادات "مزورة" منسوبة لأحد مراكز البحوث البيئية وأخرى لأحد المعاهد الخاصة ولإحدى الأكاديميات بأسماء العديد من الأشخاص - كمية من الملفات بداخلها أوراق الطلاب الدارسين بالأكاديمية - نماذج التحاق بكيان وهمى بالصحافة والإعلام - كتب لبعض المواد الدراسية غير معتمدة من الجهات المعنية - طلبات توظيف وتدريب بأسماء العديد من الأشخاص - عدد من الكارنيهات خاصة بالعديد من الأشخاص من الطلاب والعاملين منسوب صدورها لكيانات وهمية مختلفة - أكلاشيهات ببصمات لعدد من الجهات المختلفة)، وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.