الأحوال المدنية توجه مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أفاد قطاع الأحوال المدنية قوافل مراكز تكنولوجية مُتنقلة مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات ( القاهرة – الشرقية – المنوفية – الدقهلية – كفر الشيخ - المنيا) .

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بإيفاد مأمورية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات من أهالي (مركز شرطة "البرلس – مطوبس" بمحافظة كفر الشيخ)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقات الرقم القومي الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات لعدد (7 حالات إنسانية) بـ (محال الإقامة - المستشفيات) بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية- شركات الاتصالات)، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات ("كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة") بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية .