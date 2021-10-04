الداخلية: ضبط 36 سلاح و138 قضية مخدرات وتنفيذ 41426 حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 36 قطعة سلاح ناري، و138 قضية مخدرات، وتنفيذ 41426 حكم قضائي متنوع.

و أثمرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط 36 قطعة سلاح ناري، بحوزة 29 متهمًا، وتنفيذ 41426 حكم قضائي متنوع، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين، ارتكبوا 11 حادث متنوع.

كما تم ضبط 138 قضية مخدرات، بإجمالي 144 متهمًا، وضبط 1 متهمًا هاربًا، وضبط 17 متهمًا في أعمال بلطجة، وضبط 252 دراجة نارية مخالفة، وإعادة سيارة مسروقة، وضبط 24858 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 40 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.