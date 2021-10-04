شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: الأجواء خريفية بديعة ولا توجد فرص لسقوط أمطار حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا نعيش هذه الأيام طقس خريفى ممتع وحالة من الاستقرار خلال الأيام المقبلة .

وأضاف مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أننا لازلنا فى فصل الخريف وقد تحدث حالات من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية خلال النصف الثانى من فصل الخريف بالأخص تتأثر فيها البلاد لمنخفضات جوية متعمقة فى البحر المتوسط.

وطمأن مدير إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بانتهاء فرص الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية ، قائلا :"خلال الـ 6 أيام القادمة ليس هناك أى فرص لسقوط أمطار على محافظات الجمهورية".

وأشار إلى أن الظاهرة الجوية الوحيدة التى تؤثر على البلاد، الشبورة المائية التى تزداد كثافتها كلما اقتربنا من المسطحات المائية والطرق الزراعية ، مناشدا بالحذر من نوعية الملابس بسبب الأجواء المائلة للبرودة فى الساعات المتأخرة من الليل.