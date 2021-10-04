شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة وفي ذكرى الانتصار العظيم الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، هنأ الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة.
وقال الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تهنئته إن حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز من الشعب المصري لقواته المسلحة، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ستظل مصدر اعتزاز للمصريين خاصة والعرب عامة لأنها أعادت الحق إلى أصحابه.
كما أرسل الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أعرب فيها عن دوام التقدم للقوات المسلحة، كما وجه المصيلحىُ التحية لشهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ علي تراب الوطن في الحرب والسلم.