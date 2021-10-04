وزير التموين: حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر واعتزاز الشعب المصرى بقواته المسلحة

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القاهرة - سامية سيد -

بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة وفي ذكرى الانتصار العظيم الـ48 لنصر ‏أكتوبر المجيد، هنأ الدكتور علي المصليحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و‏القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة احتفالات أكتوبر المجيدة.



وقال الدكتور علي المصليحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، في تهنئته إن حرب أكتوبر ستظل مصدر فخر ‏واعتزاز من الشعب المصري لقواته المسلحة، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر ‏ستظل مصدر اعتزاز للمصريين خاصة والعرب عامة لأنها أعادت الحق إلى ‏أصحابه. ‏

كما أرسل الدكتور علي المصليحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ‏أعرب فيها عن دوام التقدم للقوات المسلحة، كما وجه المصيلحىُ التحية لشهدائنا الأبرار الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل الحفاظ ‏علي تراب الوطن في الحرب والسلم.

