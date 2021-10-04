شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة خدمة المرأة بالمجمع المقدس تقدم طرق مبتكرة للأمهات فى التحصيل الدراسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المرأة بالمجمع المقدس التابع للكنيسة الأرثوذكسية عن تقديم طرق مبتكرة للأمهات فى التعامل مع الأطفال بشأن التحصيل الدراسى والمذاكرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة الأرثوذكسية فيديو حول قلق الأمهات من مستقبل أولادهم، والفرق ما بين الذاكرة الحسية السمعية والبصرية والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة طويلة المدى وطرق إدخال المعلومة من الذاكرة من الحسية إلى الذاكرة طويلة المدى وإدخال المعلومة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى.



المركز الإعلامى

وتضمن الفيديو طرق مساعدة الأطفال أصحاب التركيز الضعيف، وتوفير جو هادى للمذاكرة، وتعليم الأطفال إشراك حواسهم المختلفة في المذاكرة، والنوم الكافى الذى يثبت المعلومة والطعام الصحى.

ويوضح الفيديو طرق حفظ الأرقام المختلفة مثل أرقام التليفون وترنيم المعلومات مثل الكتاب المقدس واستخدام الجداول والمقارنات وربط المعلومة والدرس بمكان المذاكرة بتغيير المكان، وحصول الطفل على دور المدرس في شرح المعلومة.