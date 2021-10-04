شكرا لقرائتكم خبر عن حى الوراق يزيل تعديات 4 شوارع رئيسية تمهيدا لرصفها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حى الوراق بالجيزة، برئاسة هانى السيسى، أعمال تطوير لعدة شوارع بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ضمن الخطة الاستثمارية ليتم رصف أكبر عدد من الشوارع، وذلك بعد إزالة التعديات عليها حيث يتم تنفيذ حملة لتجريد الشارع وازالة الأرصفة المخالفة وبروز وتعديات المحال، تمهيدا لأعمال الرصف.

و يتم توسعة الطرق بشوارع عشرة بوراق العرب، وعمر بن الخطاب بقرية طناش، وشارع التفريعة بوراق الحضر، وتم تركيب بلاط انترلوك بمتفرعات الجمعية الزراعية بوراق العرب وجارى استكمال رصف باقى الشوارع.



ووضعت محافظة الجيزة خطة لرصف وتوسعة عدد كبير من الشوارع بالأحياء والمدن والقرى، حيث تنفذ حملات موسعة لإزالة التعديات بالشوارع قبل رصفها، وهو ما شهددته كافة الشوارع المقرر رصفها فى الخطة الاستثمارية للعام 2022-2022 ، وتم توسعة عدد كبير من الشوارع الجارى رصفها.

وجرى تخصيص الميزانية لـ"حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى الدقى، حى العمرانية، حى الطالبية، حى الهرم، حى جنوب الجيزة، مركز ومدينة أبوالنمرس، مركز ومدينة البدرشين، مركز ومدينة العياط، مركز ومدينة الصف، مركز ومدينة أطفيح، مدينة كرداسة، مركز ومدينة أوسيم، مركز ومدينة منشأة القناطر" بواقع 13 مليون جنيه لكل منها، وكذلك تخصيص 15 مليونا و50 ألف جنيه لحى بولاق الدكرور، بإجمالى 223 مليونا و50 ألف جنيه.



وجاءت ميزانية رصف الطرق بحى بولاق الدكرور هي الأكبر بواقع 15 مليونا و50 ألف جنيه، بزيادة بلغت 2 مليون و50 ألف جنيه، نظرا لتهالك الطرق بالحى، واحتياج عدد كبير من شوارعه للرصف بالإضافة إلى رصف الحوارى والشوارع الضيقة بالانترلوك.















































