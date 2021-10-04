شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نتفاوض على تصنيع لقاح موديرنا محليا بمصانع فاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تتفاوض على تصنيع لقاحات كورونا الخاصة بشركة موديرنا في مصانع فاكسيرا "المصل واللقاح" بالسادس من أكتوبر.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب بالعباسيةن إن اللقاحات الخاصة بكورونا متوفرة فى مئات المراكز بالجمهورية، وتم تطعيم عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية وتابعت:" جميع اللقاحات آمنه وفاعلة" .

وناشدت، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.