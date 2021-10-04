شكرا لقرائتكم خبر عن أمين المجلس القومي لأسر الشهداء يُهنىء الرئيس السيسى بذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، التى كانت شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه.

وأكد أمين عام المجلس فى برقيته، أنه بالتزامن مع الاحتفال بهذا النصر العظيم فإن الوطن يقفز نحو مستقبل أفضل ومشرق في مجالات التنمية والاستقرار ودعم المواطن بفضل السياسة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي .

كما بعث اللواء أشرف الخطيب، ببرقيات تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة ذكرى النصر والعبور.

