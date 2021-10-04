شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يتفقد جامعة المنوفية الأهلية ويوجه بالانتهاء من الإنشاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الإثنين، جامعة المنوفية الأهلية، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ود. عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، ولفيف من قيادات المحافظة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونواب رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات، للاطمئنان على انتظام سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومتابعة معدلات التنفيذ بمباني الجامعة.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن منشآت ومرافق الجامعة، مشيدا بمعدلات تنفيذ المشروع الذي يسير وفقًا للمواصفات المُتفق عليها والجداول الزمنية المُعدة مُسبقًا.

ووجه عبدالغفار بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجداول الزمنية، تمهيدًا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي المقبل 2022-2023، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بإنشاء جامعات أهلية بأحدث النظم والوسائل التكنولوجية الحديثة ووفقًا للمواصفات العالمية، لتوفير بيئة تعليمية مناسبة ومتميزة للطلاب.

وأوضح عبدالغفار أن إنشاء الجامعات الأهلية، يهدف إلى مواكبة الطلب المُتزايد على التعليم العالي، وتوفير فرص تعليمية للطلاب وفقًا للمعايير العالمية، من خلال الاعتماد على تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة تُلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلًا عن إحداث طفرة تنموية في المنطقة التي تقع بها الجامعة.

جدير بالذكر أن جامعة المنوفية الأهلية تقدم 22 برنامجًا دراسيًا في 13 مجالًا دراسيًا تشمل: (الطب، العلاج الطبيعي، العلوم الصيدلية، تكنولوجيا العلوم الصحية، علوم التمريض، الغذاء والصناعات الغذائية، العلوم الزراعية، علوم الهندسة، هندسة الحاسوب، الفنون، العلوم الأساسية، علوم الحاسوب، الأعمال).