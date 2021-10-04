شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تقديم 325 ألف خدمة طبية بمجمع الإسماعيلية خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن إجمالي الخدمات الطبية المقدمة بمجمع الإسماعيلية الطبي، هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين، والتي تخطت أكثر من 325 ألف خدمة طبية علاجية وجراحية، خلال الفترة من منتصف فبراير 2021، وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الخدمات التي تم تقديمها بالمجمع تشمل خدمات الطوارئ والعيادات الخارجية، والفحوصات المعملية والتشخيصية، والعمليات الجراحية الكبرى والفائقة الدقة وذات المهارة علاوة على العمليات المتوسطة الحدة والصغرى، إضافة إلى الخدمات الطبية والعلاجية من خلال كافة الأقسام الداخلية بالمستشفى.

وأضاف البيان، تم تقديم 82 ألف خدمة طبية وعلاجية بطوارئ المجمع الطبي بالإسماعيلية، و75 ألف خدمة للمترددين على العيادات الخارجية بالمجمع، فيما تم تقديم 138 ألف فحص معملي وتشخيصي من خلال الأشعة، كما تم تقديم الخدمة الطبية لـ 20.500 منتفع من خلال الأقسام الداخلية بالمستشفى، وأخيرًا تم إجراء أكثر من 10.000عملية طبية وجراحية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي"هدية الرئيس السيسي للمصريين".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المجمع الطبي صرح طبي بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، ويضم ٩ مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية، وتشمل الخدمات العلاجية به خدمات (الطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم وتأهيل، طب الجنين، أمراض جلدية، حروق وتجميل، جهاز هضمي وكبد، رعاية حروق، علاج طبيعي، تنظيم الأسرة، سمعيات، تخاطب).

وأكد السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبي بما يشمله من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق وكوادر طبية مدربة ومؤهلة للعمل، فإنه يقدم الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى جودة، ليس فقط لأهالينا من محافظة الإسماعيلية فحسب، بل يخدم قاطني إقليم القناة كله، وذلك وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

مشيرًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي عملاق، وهو واحد ضمن 3 مستسفيات تابعين للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، فهو مقام على مساحة 71.400 ألف متر مربع، وتبلغ الطاقة الاستيعابية له 354 سرير داخلي وطوارئ ورعاية وإفاقة، قسطرة القلب بالإضافة إلى 16سرير للعمليات وللولادة الطبيعي، لافتًا إلى اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بأعلى مستويات الجودة العالمية في كافة محافظات الجمهورية ولكافة المصريين في غضون 10أعوام بدلًا من 15عام.