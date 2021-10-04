شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التعليم لضبط مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، ونقدم فى التقرير التالى خطوات التعليم لضبط مصاريف المدارس الخاصة.

ـ إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة.

ـ الالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات.

ـ عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة.

ـ عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة.

ـ متابعة الوزارة للمدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية.

ـ تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.

ـ اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.

- يتم طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.

ـ تسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيًا لكل صف.

ـ يكون البيان مفصلًا على جميع المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية.

- استيفاء التوقيعات بالكشوف بعد استيفاء بيان المصروفات واعتمادها.

ـ تسجيل بيان المصروفات إلكترونيًا.

ـ طباعة الكشوف الإلكترونية لمراجعتها واعتمادها من الإدارة التعليمية.

ـ إرسال نسخة معتمدة ملف pdf، على البريد الإلكتروني للإدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة.