شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التعليم لضبط مصروفات المدارس الخاصة والدولية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينطلق العام الدراسى الجديد الأسبوع المقبل، ونقدم فى التقرير التالى خطوات التعليم لضبط مصاريف المدارس الخاصة.
ـ إعلان المصروفات الدراسية فى مكان ظاهر بالمدرسة.
ـ الالتزام بالنسب الرسمية لزيادة المصروفات.
ـ عدم زيادة مصروفات لأكثر من النسبة المحددة.
ـ عدم أحقية المدرسة فى خصم 10% حال رغبة الطالب فى التحويل قبل بدء الدراسة.
ـ متابعة الوزارة للمدارس للتأكد من التزامها بالرسوم الدراسية.
ـ تفعيل الرقابة والمتابعة المستمرة على المدارس الخاصة.
ـ اتخاذ الإجراءات القانونية لمن تثبت مخالفتها للمصروفات الدراسية.
- يتم طباعة كشوف مصروفات المدارس الخاصة والدولية بقسم الإحصاء بالإدارة التعليمية.
ـ تسليم الكشوف للتعليم الخاص بالإدارة لاستيفاء بيان المصروفات ورقيًا لكل صف.
ـ يكون البيان مفصلًا على جميع المدارس الخاصة التابعة للإدارة التعليمية.
- استيفاء التوقيعات بالكشوف بعد استيفاء بيان المصروفات واعتمادها.
ـ تسجيل بيان المصروفات إلكترونيًا.
ـ طباعة الكشوف الإلكترونية لمراجعتها واعتمادها من الإدارة التعليمية.
ـ إرسال نسخة معتمدة ملف pdf، على البريد الإلكتروني للإدارة العامة لنظم المعلومات بالوزارة.