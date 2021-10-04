شكرا لقرائتكم خبر عن من له الحق فى إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية إلكترونيا ومنها، خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك للفئات الأولى بالرعاية وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من سن 2006 وحتى 2015.

”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن الأسر التى لها الحق فى اضافة افراد جدد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية .

ـ إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، يبدأ من سن عامين فأكثر.

ـ لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه.

ـ بطاقة التموين المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.

ـ يتم حاليا من خلال موقع "دعم مصر" وبوابة مصر الرقمية، إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين دون التقيد بما كان يعرف فى الماضى بالمواليد الجديدة .