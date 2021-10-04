شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: البلازما تمثل 55% من حجم الدم بالجسم وتتجدد كل 48 ساعة "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن بلازم الدم تمثل 55% من إجمالي حجم الدم في الجسم، وتتجدد كل 48 ساعة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، إلي أن التبرع ببلازما الدم يسهم فى علاج أصحاب الأمراض الخطيرة مثل الهيموفيليا وسرطانات الكبد.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "هنطمن على صحتك بالفحص الطبي علشان نتأكد إنك مناسب للتبرع"، واستكملت: "اتبرع ببلازما الدم وساعد في شفاء أصحاب الأمراض الخطيرة".

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن عمليات التبرع بالبلازما آمنة تماما، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء التبرع بالبلازما للوقاية من فيروس كورونا.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تتم مراعاة التباعد البينى بين المتبرعين بالإضافة إلى التوجيه لغسيل اليد وارتداء الكمامة منعا لعدوى كورونا.

وأوضحت الوزارة، أن جميع فصائل الدم يمكن لأصحابها التبرع بالبلازما والمشاركة فى علاج أصحاب الأمراض الخطرة مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد.

وتابعت، أن التبرع بالبلازما يصلح لجميع المواطنين طالما لا يعانون من أى مشاكل صحية فى القلب أو الكبد أو الكلى أو الغدة الدرقية، وحثت الوزارة المواطنين على التبرع بالبلازما للمساهمة فى توفير وشفاء أصحاب الأمراض الخطيرة.



