شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش البريطانى يبدأ تزويد محطات البنزين بالوقود فى لندن.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ سائقو الجيش البريطاني في توصيل الإمدادات إلى محطات البنزين المحاصرة في المملكة المتحدة التي تعاني من أزمة وقود.

ونشر حوالي 200 عسكري - نصفهم سائقون - في عملية إسكالين، على الرغم من إصرار الوزراء على أن الوضع في المضخات يتحسن.



الجيش البريطانى

وقالت وسائل الإعلام البريطانية إن القوات ، التي كانت في حالة تأهب منذ بداية الأسبوع الماضي ، ستتركز في البداية في لندن والجنوب الشرقي، حيث لا يزال هناك أسوأ نقص.

ومن بينهم أعضاء من فوج الدعم اللوجستي الثالث الذين كانوا يتدربون مع شركة "هويرز" للخدمات اللوجستية لصناعة البترول في ثورك في إسيكس.

وواجه أعضاء البرلمان انتقادات لعدم إرسالهم في وقت مبكر بعد موجة من الشراء بدافع الذعر ، مدفوعة بتقارير عن تضرر الإمدادات إلى محطات الوقود ، مما أدى إلى فوضى في محطات الوقود.



شاحنات تزويد الوقود

ومع ذلك، تنشر الحكومة أسطول ناقلاتها الاحتياطي - يقودها سائقون مدنيون - منذ الأسبوع الماضي في محاولة لتعزيز الإمدادات.

وقال متحدث باسم الحكومة: "نحن نعمل عن كثب مع الصناعة للمساعدة في زيادة مخزونات الوقود وهناك دلائل على التحسن في متوسط ​​مخزونات محطات الوقود في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع استمرار الطلب في الاستقرار."

وأضاف "تتعافى المخزونات في لندن وجنوب إنجلترا بمعدلات أبطأ قليلاً من أجزاء أخرى من المملكة المتحدة ، لذلك بدأنا في نشر أفراد عسكريين لتعزيز الإمدادات في هذه المناطق. أكثر من نصف أولئك الذين أكملوا التدريب على توصيل الوقود يتم نشرهم في المحطات التي تخدم لندن وجنوب شرق إنجلترا ، مما يدل على أن القطاع يخصص السائقين للمناطق الأكثر تضررًا في هذه المرحلة الأولى من يوم الاثنين".



محطات الوقود فى بريطانيا

تم وضع عملية "إسكالين" في الأصل استعدادًا لنقص الوقود المحتمل بعد انسحاب بريطانيا النهائي من السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي في بداية العام.

رحبت جمعية تجار التجزئة للبترول (PRA) - التي تمثل تجار التجزئة المستقلين - بنشر الجيش ، على الرغم من أنها أشارت إلى أنه سيكون له تأثير محدود فقط.



محطات الوقود

قال رئيس PRA، بريان مادرسون، إنه بينما كانت الأزمة "انتهت فعليًا" في اسكتلندا والشمال والوسط ، فإن أكثر من محطة تعبئة وقود واحدة من كل خمس في لندن والجنوب الشرقي كانت خارج الخدمة.