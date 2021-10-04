شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الأمريكى بالقاهرة: مصر ضمن أولوياتنا فى توفير لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفير الأمريكى بالقاهرة «جوناثان كوهين» أن الولايات المتحدة قدمت لمصر حتي الآن 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا من خلال كوفاكس.

وقال السفير الأمريكى بالقاهرة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بأكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، إن الولايات المتحدة قدمت 2 مليار دولار لكوفاكس لدعم التطعيمات وستقدم 2 مليار دولار أخرى.

وأضاف أن الولايات المتحدة قدمت 100 مليون جرعة من لقاح كورونا لـ60 دولة حول العالم، وتابع : مصر ضمن أولويات الولايات المتحدة للحصول على اللقاحات، مشيرا إلى أن لقاح فايزر كفاءته عالية، وتابع : أنا حصلت على لقاح فايزر موجها الشكر لوزيرة الصحة.

وأوضح أن الولايات المتحدة قدمت لمصر مؤخرا 1.6 مليون جرعة من لقاح كورونا كمنحة من البيت الابيض، وتابع مصر قدمت للولايات المتحدة دعما خاصا بتوفير المستلزمات الطبية.



وأوضح أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شخنات اللقاح التى تستقبلها مصر تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

