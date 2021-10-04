شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانا للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة تقرر فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين – متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجاناً للجماهير يوم الأربعاء الموافق السادس من أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.