شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: حصلنا على 1.5 مليون جرعة من لقاح كورونا ضمن عقود مع الشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه سيتم عمل زيارة مرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في ملف اللقاحات وغيره من المجالات الصحية.

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، بحضور السفير الأمريكي لدى القاهرة، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، إن مصر حصلت على لقاحات كورونا الخاصة بالعقود التى أبرمتها مع الشركات بواقع 1.5 مليون جرعة.

يذكر أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنات اللقاح التى تستقبلها مصر تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.