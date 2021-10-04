شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: استلام 1.6 مليون جرعة من لقاح فايزر ضمن 8 ملايين مقدمة من أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أنه تم استقبال مليون و 612 ألفًا و 260 جرعة من لقاح فيروس كورونا، من إنتاج شركة فايزر، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)،

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى اليوم الإثنين، بحضور السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، إن الشحنة التى تم استلامها من لقاحات فايزر هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 8 ملايين جرعة منوعة بين لقاح فايزر وموديرنا.

وأوضحت أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًه إلى أن شخنات اللقاح التى تستقبلها مصر تخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.