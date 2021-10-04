شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تطبيق على الموبايل لتلقى شكاوى المواطنين حول منظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مسئولى إحدى الشركات المتخصصة في مجال نظم المراقبة والمتابعة لإدارة منظومة المخلفات، بحضور الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي والدكتور أحمد سعيد رئيس الوحدة التنفيذية للمخلفات، لاستعراض محاور منظومة المراقبة وآليات المتابعة التي انتهت من إعدادها الشركة فيما يخص عمل منظومة المخلفات الجديدة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة، حيث تتضمن مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة في منظومة المخلفات وتلقى شكاوي المواطنين عبر تطبيق على التليفون المحمول يسهل استخدامه بما يحقق في النهاية الاستفادة القصوى للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركات ورضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة خاصة فى ظل تقديم الدولة كل التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن منظومة المتابعة التي وضعتها الشركة تتضمن نظاما إلكترونيا لتتبع السيارات العاملة في المنظومة الجديدة للمخلفات وتلقى الشكاوى من أكثر من مصدر على رأسها المواطنين في الأحياء التي تعمل بها الشركتين، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة بالوزارة والمحافظة وإرسالها للمشرفين بالشركات لمتابعة الحل لتلك الشكاوي بما يحقق التفاعل الكامل بين الحكومة والمواطنين لرفع كفاءة خدمة النظافة وتحسين جودتها بالشكل الذى يرضي عنه المواطن .

وأكد اللواء محمود شعراوى، استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات خاصة مع البدء الفعلى لتطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات فى القاهرة بعد استلام شركتى النظافة الجديدة العمل رسمياً في عدد من أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة بما يحقق التنفيذ الكامل للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين .

وأشار شعراوى، إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمنظومة النظافة بالقاهرة لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في شوارع العاصمة ، مؤكدا أهمية دور المواطن والمجتمع المدني كمراقب مع الحكومة لتطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفوري عن أي قصور موجود في أي حي أو منطقة خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.

وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على إيجاد آليات جديدة للرقابة والمتابعة للمنظومة الجديدة بالقاهرة والتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لضمان نجاح المنظومة وتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بسرعة شعور المواطنين بالقاهرة بوجود تغيير حقيقي في مستوى النظافة .



وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل بين مسئولي الشركة مع الوزارة وتقديم عرض فنى ومالى حول طريقة وآليات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

