شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تعلن أحقية أصحاب إعاقات القلب فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خليل محمد، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الإعاقة تعنى أن الشخص غير قادر على أداء المهام اليومية للشخص، مشيرا إلى أن إعاقات القلب التى تعيق الشخص عن أداء حياته بشكل طبيعى يحق له الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مشيرا إلى أن من يجرى عملية قلب مفتوح ويمارس حياته بشكل طبيعى ليس له الحق فى الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدا أن تعريف الشخص ذوى الإعاقة تكون عبارة عن وجود خلل وظيفى.

وأضاف " خليل "فى تصريحات صحفية ، «أى مشكلة فى القلب تعيق الشخص عن ممارسة أنشطته الحياتية، يستحق بطاقة الخدمات " لافتا إلى أن التقرير الطبى المميكن الصادر من وزارة الصحة هو الذى يحدد، حيث يتم الكشف فى مستشفيات وزارة الصحة، المستشفيات الجامعية ، وبعض مستشفيات القوات المسلحة و الشرطة، التى تم التنسيق معها.

وأوضح أن هناك جزء آخر وظيفى يعد مسئولية وزارة التضامن من خلال مكاتب التأهيل، عن طريق مختصين وخبراء مدربين، يقومون بتحديد درجة شدة الإعاقة، وهل الخلل أثر على حركته الكبرى، والصغرى، والتواصل والمشاركة فى الأسرة أم لا لافتا الى أن العين الواحدة ليست كلها خارج اطار اللائحة التنفيذية للقانون، التى تنص على منح بطاقة الخدمات المتكاملةلمن " أفضل عين فى عينيه الاثنين أقل من 6 على 18، فإذا كان فاقدا لعين واحدة والعين الآخرى أقل من 6 على 18 ، فيحق له الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة "، مؤكدا أن هناك تعديل تشريعى، فيما يتعلق بالعين الواحدة تم تقديمه فى مجلس الوزراء، ثم سيتم مناقشته فى مجلس النواب.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قد اطلقا المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.



‎واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دورة عمل إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، مؤكدة أن البطاقة ذكية ومؤمنة، كما أنها تتوافق مع مواصفات شبكة المدفوعات القومية" ميزة"، بالإضافة إلى إمكانية إضافة العديد من تطبيقات الخدمات الحكومية إليها، سواء كانت مالية أو عينية، مشيرة إلى أن البطاقة يتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة لمدة الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها، أما فى الحالات غير المستقرة، فسيتم رصد تاريخ إعادة الكشف على البطاقة طبقاً لتوصية الكشف الطبي لافته الى إن بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية والسمع بصرية والذهنية والإعاقات المتعددة بالإضافة إلى أمراض الدم.