قبل مؤتمرها الصحفي.. وزيرة الصحة تستقبل السفير الأمريكي بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مصر، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

ومن المقرر أن تعقد الوزيرة مع السفير الأمريكي، مؤتمرا صحفيا للحديث عن التعاون المصري الأمريكي في مجال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة، أن المؤتمر سوف يناقش سبل توفير لقاحات فيروس كورونا والعديد من المشروعات المشتركة بين البلدين.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.