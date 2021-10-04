الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل لـ٢٧٥٥ كيلومتر بمختلف المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون إدارة المياه والمهندس عبداللطيف خالد مستشار الوزارة لمتابعة تنفيذ مشروعات الري الحديث وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تأهيل الترع والمساقى والري الحديث.

وقال الدكتور عبدالعاطي، إن المشروع القومي لتأهيل الترع يستهدف تأهيل ترع بأطوال ٢٠ ألف كيلومتر، وأن المشروع يشمل ترع بأطوال تصل إلى ٩٣٢٣ كيلومتر حتى الآن، وأنه تم بالفعل الانتهاء من تأهيل ٢٧٥٥ كيلومتر.

كما تم حتى تاريخه طرح عدد (١٥) عقد لتأهيل المساقي بمحافظات (القليوبية - الدقهلية - المنوفية – الإسكندرية - الفيوم - أسيوط) بإجمالي عدد (٥٥٧) مسقى بأطوال ٤٦٦ كيلومتر وتم نهو التنفيذ في ٢٥ كيلومتر وجارى التنفيذ في باقى الأطوال.

كما أنه تم تحقيق التحول لنظم الري الحديث في زمام ٤٨٩ ألف فدان، وذلك ضمن خطة تحديث نظم الري في نحو مليون فدان بالاشتراك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي واستخدام نظم الري الحديث.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.​