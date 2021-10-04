​​الأكثر قتلًا للبشر.. أين يختفي الناموس في الشتاء؟ "الزراعة" تجيب وتكشف أماكن تواجده وأضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

من أكثر الأسئلة المتداولة على نطاق واسع خاصة في ظل برودة الطقس والأمطار، هي أين يذهب البعوض أو "الناموس" في الشتاء؟ وماهي الاختلافات بينه وبين الذباب؟، كذلك ما هي مخاطرهما الصحية على البشر؟

"البعوض أكثر الحشرات التي تسببت في مقتل ملايين البشر".. بهذه الكلمات استهل الدكتور محمد علي فهيم مدير مركز المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حديثه، قائلًا: "الناموس يختبئ في الأماكن الرطبة في المطابخ والحمامات وقاعات حمامات السباحة لحماية نفسه من التجمد، بينما يموت البعوض البالغ عندما يصبح الطقس باردًا، لكنه يترك صغاره أو ما يسمى بـبيض الشتاء الذي يعيش في درجات حرارة شديدة البرودة".

وأوضح فهيم في تصريحات لـ"الخليج 365" أن حشرات البعوض "الناموس" لديها توقيتات ثابتة في العام، حيث تنشط في فترات الربيع والخريف أما عند قدوم الشتاء القارص يختفي باستثناء الأماكن المنزلية الدافئة.

وأضاف أن الناموس ينشط من منتصف شهر سبتمبر حتى أول ديسمبر، حيث إن عمر البعوضة الواحدة 3 أسابيع ويحتاج للتكاثر 3 أيام فقط، ويختار الأماكن القريبة من المياه ليضع البيض فيها، مشيرًا إلى أن العلماء صنفوا البعوض والذباب من أخطر الحشرات التي تسببت في قتل البشر؛ لقدرتها على نقل العدوى من شخص للآخر.

وأوضح مدير مركز المناخ، أن التغيرات المناخية لديها تأثير كبير في نشاط الناموس، حيث إن قدوم الصيف مبكرًا أو تأخره، يؤثر في حركة المكافحة، مؤكدًا أن الناموس ليس له فوائد نهائيًا؛ أما الذباب فيساعد في ازدهار أشجار المانجو.

ونوه إلى أن الذباب المنزلي ينشط مطلع الشتاء خصوصًا في الأراضي الزراعية، نتيجة توفر بيئة السماد الحامضي التي ترش الأراضي الزراعية، محذرًا من التهاون في وسائل النظافة والتخلص الآمن من القمامة وتوابعها ومخلفات الحيوانات خصوصًا في القرى والريف.