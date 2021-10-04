شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بدء تسكين طلاب وطالبات جامعة الأزهر فى المدينة الجامعية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ جامعة الأزهر اليوم تسكين الطلاب والطالبات بالمدينة الجامعية بجامعة الأزهر بمدينة نصر، وتم تخصيص يوم الاثنين لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن العادى، ويوم الثلاثاء لتسكين الحاصلين على تقدير ممتاز في السكن الاقتصادي، ويوم الأربعاء لتسكين الحاصلين على تقدير جيد جدا في السكن العادي، والخميس لتسكين الحاصلين علي تقدير جيد جدا في السكن الاقتصادي.

كما تقرر تخصيص يوم السبت الموافق 9 أكتوبر للمتخلفين عن التقديم بالأيام المخصصة من الحاصلين على ممتاز ، ويوم 10 أكتوبر للمتخلفين من الحاصلين على جيد جدا.

وتم التنبيه على أن الحصول على التطعيم شرط أساسي من شروط التقدم للتسكين بالمدينة الجامعية للطلاب والطالبات، إضافة لتسديد الرسوم المقررة، ونهيب بأبنائنا وبناتنا الالتزام بالمواعيد المحددة.