شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 13 تمثالا أثريا من العصور الفرعونية والرومانية بحوزة شخصين فى الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أيمن شاكر مساعد وزير الداخلية قيام (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملكهما بدائرة القسم .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما والآدوات المستخدمة فى أعمال الحفر، وتبين وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض ملكهما، وكذا ضبط (14 قطعة يشتبه فى أثريتها داخل مسكنهما - فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار) وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن (8 تماثيل يُشتبه فى أثريتها - تمثال غير أثرى – باقى القطع أثرية وترجع للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية )، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار والقطع المضبوطة بقصد الاتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.