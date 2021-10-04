شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعالج المضادات الحيوية الفيروسات؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وإنما مختصة فقط بعلاج العدوي البكتيرية، وتابعت: يفضل أن يتم استشارة الطبيب قبل الحصول علي أى دواء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها خلال جائحة فيروس كورونا قد يؤدى إلى تفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية .

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة، أن البعض لدينا في مصر يعتقد أن كورونا مرض بكتيرى ويتم استخدام المضادات الحيوية فى علاجه باستخدام الارثروميسين، ما يؤدى الى تفاقم الحالة، كما أنه يتم استخدام الفيتامينات فى العلاج، ويعتقد أنها علاج لفيروس كورونا بينما الحالة تزداد سوءًا عند استخدامها لأنه لم يتم علاجها بمضادات الفيروسات، مشيرًا إلى أن المريض الذى يصل إلى الطبيب وهو يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة يتم عزله بالمنزل وعلاجه بالمنزل وليس بالمستشفى .