شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد سور مجرى العيون بعد إزالة مخلفات متراكمة بمحيطه منذ 30 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت هيئة النظافة بالقاهرة، من رفع التراكمات التاريخية من مخلفات الهدم والقمامة بمحيط سور مجرى العيون، حيث رفعت ما يقرب من 700 ألف متر مكعب من مخلفات الهدم، كما وضعت الهيئة طبقة من الرمال بمحيط السور للتخلص من أثر القمامة والمخلفات.





وأنشأت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة محطة مناولة متحركة بمحيط السور لتجميع المخلفات الخاصة بالأهالى يوميا والتخلص منها بالمقالب العمومية للهيئة، وذلك لمنع عودة التجمعات مرة أخرى، كما أغلقت بالتنسيق مع وزارة الأثار فتحات السور بشكل مؤقت بالحواجز الحديدية لمنع إلقاء المخلفات بها.

واستغرق رفع المخلفات 15 يوم عمل باستخدام أحدث معدات الهيئة بالتنسيق مع وزارة الآثار شارك فيها 24 سيارة نقل مخلفات و3 لودر و5 بوك و2 حفار و60 عاملا، وذلك فى إطار تطوير المنطقة والحفاظ على مكانة وعراقة منطقة سور مجرى العيون مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة حولها لإظهارها بالشكل الحضاري اللائق بها .















