شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنصح المواطنين باستبدال ملح الطعام بالليمون و الخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن كثرة تناول الملح يعرض لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو ما يتطلب استبداله بالليمون أو الخل للحفاظ علي الصحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الكشف المبكر والمتابعة والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي يحميك من مضاعفات المرض. وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن التعرف علي أقرب وحدة صحية عن طريق تطبيق صحة مصر

ويعاني حوالي نصف إجمالي سكان العالم من أحد الأمراض المزمنة وأكثرها شيوعًا مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية .

يتكون الملح من 40٪ صوديوم و 60٪ كلوريد، وهي واحدة من المكونات الشائعة التي تستخدم في الطعام لتحسين المذاق فتناول الكثير من الملح يمكن أن يضر بصحتك ويقترح الخبراء على المرء ألا يأكل أكثر من 6 جرام من الملح يوميًا (للبالغين) وبالنسبة للرضع ، فإن الرقم هو 2 جرام.

ويمكن أن يتسبب استهلاك الكثير من الملح في اليوم في بعض الآثار الصحية الشديدة طويلة المدى.