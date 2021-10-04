شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات خط "القاهرة-الزقازيق"بعربات تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استبدال عربات بعض القطارات علي خط القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعربات معاد تأهيلها مسماها (تحيا مصر) اعتبارا من اليوم الاثنين، وشملت الأتى: 1- استبدال عربات قطار 379 ركاب القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 2- استبدال عربات قطار 384 ركاب المنصورة / الزقازيق / القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 3- استبدال عربات قطار 395 ركاب القاهرة /الزقازيق بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 4- استبدال عربات قطار 376 ركاب الزقازيق/ القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 5- استبدال عربات قطار 383 ركاب القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي. 6- استبدال عربات قطار 388 ركاب المنصورة / الزقازيق / القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.