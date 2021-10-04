أخبار مصر

السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات خط "القاهرة-الزقازيق"بعربات تحيا مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تستبدل عربات بعض قطارات خط "القاهرة-الزقازيق"بعربات تحيا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استبدال عربات بعض القطارات علي خط القاهرة /الزقازيق/ المنصورة بعربات معاد تأهيلها مسماها (تحيا مصر)  اعتبارا من اليوم الاثنين، وشملت الأتى:

 

1- استبدال عربات قطار 379 ركاب  القاهرة /الزقازيق/ المنصورة  بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

2- استبدال عربات قطار 384 ركاب  المنصورة / الزقازيق / القاهرة  بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

3- استبدال عربات قطار 395 ركاب  القاهرة /الزقازيق  بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

4- استبدال عربات قطار 376 ركاب   الزقازيق/ القاهرة بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

5- استبدال عربات قطار 383 ركاب  القاهرة /الزقازيق/ المنصورة  بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

6- استبدال عربات قطار 388 ركاب  المنصورة / الزقازيق / القاهرة  بعدد 7 عربات تحيا مصر وبجدوله الحالي.

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا