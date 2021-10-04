كورونا في 24 ساعة| توجيه رئاسي بشأن الطلاب.. وزيادة يومية في الإصابات والوفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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حملة لتطعيم العاملين بالقابضة للمطارات وشركاتها التابعة ضد فيروس كورونا

كورونا اليوم: 4 أماكن تزيد خطر تعرضك لمتغير "دلتا".. و6 عناصر تسبب تفاقم الإصابات

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طارق شوقي: الدولة وفرت 3 ملايين جرعة من لقاحات كورونا مجانًا للمعلمين

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أعمار النساء لم تتأثر مقارنة بالرجال..كورونا ماذا فعلت في 29 دولة؟

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هالة زايد: بدء تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بلقاح كورونا خلال شهر

ارتفاع مستمر في إصابات كورونا بدول أوروبا مع بقاء بريطانيا في الصدارة

18 توجيهًا وإجراء من "التعليم" لحماية طلاب المدارس من فيروس كورونا

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زيادة يومية في إصابات ووفيات كورونا رغم جهود الحكومات حول العالم

تباين في إصابات كورونا بالدول العربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة