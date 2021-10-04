شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تستمر فى صرف السلع المدعمة ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الاثنين، في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أكتوبر من منافذ صرف السلع التموينية التى يصل عددها إلى 38 ألف منفذ "بقالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية"، حيث تتم إتاحة 28 سلعة على بطاقات التموين، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن. مقيد على البطاقة وهو 50 جنيها لكل فرد .

ويأتي ذلك في الوقت الذى أتاحت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين إلكترونيا من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، وذلك للفئات الأولى بالرعاية، وعدم اقتصار هذه الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من سن 2006 وحتى 2015، حيث أصبح إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الاولى بالرعاية، يبدأ من سن عامان فأكثر وذلك لمن لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه، فمثلا البطاقة المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.