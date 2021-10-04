شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: الحصول على العينة الطبية لتشخيص سرطان الثدى لا يسبب انتشار المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن الحصول على العينة الطبية لتشخيص سرطان الثدي لا يسبب انتشار المرض مطلقا، مضيفة: "ننصح السيدات بالتوجه لأقرب وحدة صحية تابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة للكشف المبكر على سرطان الثدي والأمراض المزمنة وتلقي العلاج مجانًا وبأحدث البروتوكولات العالمية".

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن الدعم النفسى للسيدة المصابة بسرطان الثدى يساعدها على التعافي، وطالبت وزارة الصحة السيدات بالكشف المبكر عن أورام الثدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة على أن تتلقى الحالات المصابة العلاج بالمجان بأحدث البرتوكولات العالمية.

وذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة مستدامة وتشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان، كما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.