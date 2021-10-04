شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تطلق 7 قوافل طبية متعددة التخصصات فى المحافظات بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مبادرة حياة كريمة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة صحية تضم 7 قوافل طبية في عدد من محافظات مصر، للكشف والعلاج المجاني على المواطنين في عدد من التخصصات الطبية وتستمر ليومين بداية من اليوم وغداً.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، عبر موقع فيس بوك، تفاصيل المبادرة الصحية التي تضم 7 قوافل طبية، وشملت التخصصات كالاتي: "نساء وولادة والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد والأسنان، والقلب والجلدية، وخدمات الأشعة والتحاليل.



مبادرة حياة كريمة

وتشمل المبادرة عدد من محافظات مصر، ومنهم محافظة القاهرة والإسماعيلية والدقهلية ومرسي مطروح، وقنا والبحيرة والمنيا.