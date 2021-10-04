شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تستهدف إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف مبادرة حياة كريمة إنشاء وتطوير 1250 وحدة رعاية صحية خلال الفترة المقبلة وذلك وفقا للبرنامج الذى وضعته المبادرة لتطوير قطاع الصحة في مصر ضمن حزمة الاستثمارات المقدمة والتي تتخطى 700 مليار جنيه في ثلاث سنوات لدعم وتطوير القرى الأكثر احتياجا في مصر.

يأتي ذلك في الوقت الذى انطلقت، قافلة تنموية شاملة من جامعة القاهرة إلى منطقتي سيدي براني والسلوم بمحافظة مرسى مطروح وتستمر لمدة 6 أيام، بالتعاون مع كل من محافظة مرسى مطروح وجامعة مطروح، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

وفى محافظة الشرقية نجحت قافلة طبية فى توقيع الكشف الطبى المجانى على 1458 مريضا من أهالى القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 11 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدى وطرق الفحص الذاتى للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.