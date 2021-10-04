شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرياضة: لم تلغ انتخابات الزمالك ولكن تم تأجيل الإعلان عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن نادى الزمالك ناد كبير وهو أحد أهم الأندية فى تاريخ مصر وهو جزء كبير من تاريخ مصر الرياضى، موضحاً أنه لم يتم تأجيل الانتخابات بنادى الزمالك ولكن تم تأجيل الإعلان عنها.

وأوضح "فوزى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "mbc مصر"، أن هناك إشكاليات فى العضويات بنادى الزمالك وسيتم العمل على تنقيتها حتى يوم 31 أكتوبر سيتم الإعلان عن عقد الجمعية العمومية.

وأكد "فوزى"، أن الوزارة تحرص على عقد انتخابات النادى بشكل سليم، وهذه الإجراءات تطبق على كافة الأندية وليس نادى الزمالك فقط.