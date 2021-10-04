شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن ظهر اليوم نتيجة تنسيق القبول بكلياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر، أنه تقرر إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ومعاهدها الفنية للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١م، اليوم الاثنين ،وذلك بمقر قاعة مجلس الجامعة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

وكان قد أعلن الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن التسكين بالمدن الجامعية للطلاب والطالبات يسبقه بعض الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تتضمن: قيام الطالب أو الطالبة بدفع رسوم المدينة باستخدام خدمة فوري على كود دفع: 6451 يعقب ذلك دخول الطالب أو الطالبة على هذا الرابط: https://azu.edu.eg/CityResult ليجد ثلاث أوراق تشمل طلب التحاق بالمدن الجامعية، واستمارة الكشف الطبي، إضافة إلى إخطار السكن.

وأوضح الشربيني أنه في حال وجود بيانات غير مستكملة يتم استيفاؤها ثم طباعتها ووضعها فى ملف إضافة إلى إفادة تفيد بتلقيه جرعة أو جرعتي لقاح كورونا من الإدارة الطبية أو أي جهة أخرى تم تطعيمه فيها، ثم يتوجه الطالب أو الطالبة بعد ذلك إلى المدينة الجامعية بناء على المواعيد التي تم الإعلان عنها مسبقًا، وبالنسبة إلى الطلاب المتقدمين للسكن الاقتصادي عليهم اتباع الخطوات نفسها.