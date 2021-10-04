شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة متواجدة بالوحدات طوال الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن علاج الأورام وخاصة أورام الثدى يتم بالمجان وبأحد البرتوكولات العالمية.

وقالت الوزارة، إن السيدات يمكنهن من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أورام الثدى الكشف والعلاج بالمجان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الكشف المبكر عن أورام الثدى يرفع نسب الشفاء لـــ 90 % في حالة الإصابة بالمرض، وتابعت : مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة والكشف المبكر عن أورام الثدى متواجدة في الوحدات الصحية وتعمل جميع الأيام ماعدا يوم الجمعة من 9 صباحا وحتي 3 عصرا .

وكانت وزارة الصجة قالت إن الدعم النفسى للسيدة المصابة بسرطان الثدى يساعدها على التعافي، وطالبت وزارة الصحة السيدات بالكشف المبكر عن أورام الثدى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة على أن تتلقى الحالات المصابة العلاج بالمجان بأحدث البرتوكولات العالمية.

وذكر الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة مستدامة وتشمل الفحص وتقديم التوعية للاهتمام بالصحة العامة للسيدات بداية من سن 18 عامًا بالمجان، كما تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، والتوعية بعوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي.