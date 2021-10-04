شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جهود الدولة فى توفير وحدات الإسكان عام 2020.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمارات قـدرها 79 مليار جنيه، مقابل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرها 94.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض في الوحدات قدرها 30.9% وفي الاستثمارات قدرها 16.5%.

- حل الاسكان الاقتصادي في المرتبة الاولى بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة بلغت 56.2%، يليه الاسكان المتوسط بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1%، والإسكان فوق المتوسط بعـدد 12.9 ألف وحدة بنسبة بلغت 6.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 آلاف وحدة بنسبة بلغت 4.0% من الإجمالى العام عام 2019/2020 .

- تم تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع (الحكومى -العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5% .

- طبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الاولى بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 الف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 الف وحدة بنسبة 6.5%من اجمالي القطاعين، وجـاءت محافظـة القاهرة فى المرتبــة الاولــى بعـدد 32.2ألـف وحــدة بنسبـة 38 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الاخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06% من إجمالى القطاعين .

- تم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطـة القطـاع الخــاص عـام 2019/2020 بنسبـة 56.3% مـن الاجمــالى العـام مقابـل 180.8 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 % .

- طبقا لنوعية البناء جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الاولى بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3% يلية الإسكان المتوسط بعـدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7% ثم الإسكان فوق المتوسـط بعدد 11.9 ألف وحـدة بنسبة 10.9% ثم الإسكان الفاخـر بعـدد 2.3 الف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص، وجــاءت محافظــة المنوفية فـى المرتبــة الاولــى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليهــا محافظة القاهـرة بعـدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7% ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالى القطاع الخاص.



اجمالي عدد الوحدات الاسكان

- بلغ إجمالى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكــان الإجتماعــى ( المليون وحدة )375.2 الف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحـدة عـام 2019/2020 نفذ منهـا الجهـاز المركــزى للتعـمير 1.4 ألـف وحـدة بنسبـة 2.6٪ باستثمارات قدرهـا 150.4 مليون جنيه، مديريات الإسكان 6 ألف وحدة بنسبة 11.8٪ باستثمارات قدرها 3 مليار جنيه، هيئة المجتمعـات العمـرانية الجديــدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6٪ باستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه .

- بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر (الإسكان المتوسط ) 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020 ,كان أكبر عدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيـث بلـغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8% وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3٪ من الإجمالى .

- بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر (الإسكان المتوسط) 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة غرب اسيوط حيث بلغ 1440 وحدة 45.8٪ بنسبة وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة 13.٪ من الإجمالى .

- بلغ عدد الوحـــدات المنفــــذة بمشروع جنة مصر (إسكان فاخر) 5904 وحدة بالمـدن الجديــدة منفــذ منهــم 5544 وحــدة عام 2019/2020 ,كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحـدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/2020.

- بلغ اجمالي عدد الوحدات المنفذة تحت اشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة178وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة باستثمارات قدرها 11 مليار جنيه و مدينة المنصورة الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه، العلمين الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها باستثمارات قدرها 10مليار جنيه عام 2019/2020.