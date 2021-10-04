شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن عن تطعيم طلبة الثانوية بلقاح كورونا خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: الحكومة تعلن الخميس المقبل إجازة رسمية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد وزيرة الهجرة: أطلقنا مبادرة أصلك الطيب لتشجيع المصريين على دعم "حياة كريمة" وكالة الفضاء: بدأنا تنفيذ المدينة الفضائية على 123 فدانا وإنشاء 6 مبانٍ الصحة: نبدأ تطعيم طلبة مدارس المراحل الثانوية بلقاح كورونا خلال شهر الصحة: زيادة توريد سيارات الإسعاف من ألمانيا لـ2510 بتكلفة 3 مليارات جنيه التعليم العالى: الحصول على لقاح كورونا شرط التواجد بالحرم الجامعى "التعليم" تعلن نقل تبعية معلمى التربية الرياضية إلى الإدارة العامة للتنسيق رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقي وفد جايكا لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل