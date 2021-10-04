شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء صابر الكاسح ابن مطروح وأحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اللواء صابر الكاسح أحد أبطال حرب أكتوبر ابن قبيلة العشيبات بمحافظة مطروح، مساء الأحد، قبل يومين من إحياء الذكرى 48 لحرب أكتوبر المجيدة، وسيشيع أهالى مطروح، جنازته اليوم الاثنين وتحولت صفحات التواصل لأبناء مطروح، لسرادق عزاء، فور الإعلان عن وفاة بطل حرب أكتوبر.

وكان البطل الراحل، قد تخرج من مدرسة مطروح الثانوية عام 1969 وتقدم بأوراقه للكلية الحربية، وساهمت ظروف الحرب فى إنهاء دراسته بالكلية الحربية فى عامين فقط لحاجة الجيش له ولزملائه فى ذلك الوقت، وعندما خاض الجيش معركة العبور والتحرير، كان "الكاسح" ضمن قوات الجيش الثالث الذى كان فى مقدمة العبور لقناة السويس ودخول سيناء يوم 6 أكتوبر 1973 حتى وصلوا إلى عمق 18 كم شرق القناة داخل سيناء فى الساعات الأولى للحرب.

ومن أهم البطولات التى شارك فيها، معركة كبريت والتصدى لقوات العدو وتكبيدهم خسائر فادحة حتى تحقق النصر المجيد.