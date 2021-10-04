شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عصر الآباء الرسل فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتد عصر الآباء الرسل في الكنيسة الأرثوذكسية إلى حوالى 70 عاماً، حيث يبدأ بميلاد الكنيسة يوم الخمسين وحلول الروح القدس على التلاميذ، وينتهى برحيل القديس يوحنا الرسول حوالى سنة 100م.

وشهد عصر الآباء الرسل انتشـار المسـيحية فى العالم، ويذكر سفر أعمال الرسل الكثير من أحداث الكرازة واحداث العصـر الرسـولى، منهـا: "حلول الروح القدس فى يوم الخمسين، وعظة بطرس والباكورة الأولى من المؤمنين ثلاثة آلاف نفس، وكرازة الرسل باورشليم واضطهادات اليهود للمسيحيين، ومقاومة رؤساء الكهنة اليهود والصدوقيين للرسولين بطرس ويوحنا.

ونشر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية، أن عدد الذين آمنوا نحو 5 آلاف، وتم اختيار 7 شمامسة، وكان إسطفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء، وعواصف الاضطهاد وتشتت المسيحيين، فجـالوا مبشرين بالكلمة، مما نقل المسيحية إلى البلاد المحيطة، وكرازة فيلبس فى السامرة، وظهور الرب لشاول الطرسوسى، وتحوله للمسيحية وصار إسمه بولس الرسول، وعظة بطرس فى بيت كرنيليوس، ومجمع أورشليم، وأول شهيد من الإثنى عشر يعقوب البار أسقف أورشليم، وسجن بطرس، والكرازة فى فينيقية وأنطاكية وقبرص والكرازة بالمدن الساحلية على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، والكرازة فى كل انحاء فلسطين فى اليهودية والجليل والسامرة، والرحلات التبشيرية للقديس بولس الرسول، وجهود رفقاؤه من الرسل، وغيرها".