شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الحاسبات يعتمد نتيجة الفصل الصيفى لبرنامج المعلوماتية الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى نتيجة الفصل الدراسى الصيفى 2020-2021 لبرنامج المعلوماتية الطبية وكانت نسبة النجاح 99%.

وقال الدكتور أسامة إمام فى بيان أن تخصص المعلوماتية الطبية برنامج متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج منذ نشأته عام 2019 على تطوير خطط وبرامج التعليم للتعامل مع حل المشاكل الطبية باستخدام الذكاء الاصطناعى، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية، وتعتبر الدراسة فى البرنامج دمج بين بعض مقررات كلية الطب ومقررات كلية الحاسبات بحيث يصبح الطالب على دراية بتوصيف المشكلات الطبية وتصميم البرامج والتطبيقات اللازمة لحلها بدءً من التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل فى أى مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات.

وأشارت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن تخصص المعلوماتية الطبية بأنه التخصص الذى يتعامل مع الموارد، والأجهزة المختلفة عن طريق استخدام العديد من الأساليب للحصول على المعلومات وتخزينها واستخدامها بعد استرجاعها مرة أخرى فى الصحة والطب، ويشمل التخصص أنظمة المعلومات، تكنولوجيا الكمبيوتر، المصطلحات الطبية، أنظمة المعلومات والاتصالات، كما يوفر هذا التخصص فرصة الوصول إلى السجلات الخاصة بالأطباء، والمرضى، والممرضات، وشركات التأمين، ومسئولى المستشفيات، وفنيين المعلومات الصحية.

وتتمثل شروط القبول فى البرنامج الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، وأن يكون الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان أو أى كلية حاسبات واجتياز المقابلة الشخصية علما بأن الأولوية لطلاب شعبة علمى علوم.