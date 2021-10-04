شكرا لقرائتكم خبر عن سائق قطار أسوان: رفضت التوقف بالقطار رغم إصابتى حرصا على مصالح الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمود محمد هميمى، سائق قطار أسوان، الذى تعرض للرشق بالحجارة من قبل مجهولين، نتج عنه إصابته بجرح قطعى فى منطقة الصدر أثناء مروره بدائرة مركز دراو، أنه رفض التوقف بالقطار واستدعى سائق آخر بالقطار لاستكمال الرحلة رغم النزيف الذى يعانى منه، حرصا على مصالح الناس فى القطار.

أضاف هميمى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، أنه عقب وصوله محطة أسوان أجرى فحوصات طبية وأشعة على الكتف للاطمئنان على إصابته، قائلا: " عملت الإشاعات والأطباء ورجال الأمن لم يتركونى لحظة، ورشقنا بالحجارة يكون بشكل مفاجئ من خارج القطار، والنزيف استمر ساعة إلا ربع ورغم الألم الشديد لم أتوقف بالقطار لأن الركاب لديهم ارتباطات ومواعيد يجب الحرص عليها والوصول بهم فى المعاد المقرر".

من جانبه، ناشد خالد أحمد الليثى، سائق بقطار أسوان، فى مداخلة هاتفية للبرنامج، المواطنين بعدم رشق القطارات بالحجارة، قائلا: "مش عارف الناس ليه بتضرب القطار بالطوب، فيه ناس بتموت بسبب الحجارة ولينا زميل لينا فى إسكندرية مات من حجر، لماذا يتم ذلك فى ظل التطوير الجارى فى السكة الحديد، وعلينا أن نحافظ على القطارات".