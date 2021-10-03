شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: بطاقة الخدمات المتكاملة بمثابة الرقم القومى لذوي الاحتياجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات لذوى الإعاقة كما تم فتح مجال امام المجتمع المدنى، بجانب تخصيص الصندوق القومى لذوى الإعاقة للوفاء بالحقوق التي ذكرها القانون، كما أن هناك احتفالا سنويا للأشخاص ذوى الإعاقة يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهناك إصرار من الرئيس السيسى على دمج ذوى الإعاقة في التعليم والصحة ومجال العمل .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تخطو خطوات أكثر إنجازا لخدمة ذوى الإعاقة، وبطاقة الخدمات المتكاملة تعد بمثابة الرقم القومى للشخص ذوى الإعاقة لأنها البطاقة التي تثبت أن لديها إعاقة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن بطاقة الخدمات المتكاملة تتيح له أن يحصل على جميع الحقوق اتى ذكرها القانون ، حيث يحصل على خدمات عديدة وفقا لما نص عليه القانون ذوى الإعاقة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه كى يحصل المواطن على بطاقة الخدمات المتكاملة لابد من أن يجرى كشف طبى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، متابعة: أصدرنا أكثر من 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة ونستهدف في المرحلة الثانية كى نصل إلى 3 مليون متقدم ليحصل على بطاقة الخدمات المتكاملة .