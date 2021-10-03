شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم القصاص: الفلاح المصري كان منسي لولا الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير ”الخليج 365”، إن هناك ثمار حقيقية تجنيها الدولة المصرية في الوقت الحالي، منها مشروع الدلتا الجديدة وتطوير قطاع السياحة، وغيرهما.

وأضاف الكاتب أكرم القصاص، خلال لقائه مع الإعلاميان عمرو عبد الحميد ونشأت الديهي ببرنامج "المشهد" المذاع على فضائية "TeN" اليوم الأحد، أنه لابد من التعلم من دروس الماضي، خاصة أنه تسبب في اختلال الاقتصاد المصري، موضحا أن تطوير الخطاب الديني لابد أن نضيف له تجديد الخطاب الدنيوي، بالإضافة إلى إعادة صياغة الريف المصري الذي يتم من خلال مبادرة حياة كريمة.

ولفت إلى أن الفلاح المصري كان منسيًا، ولا يجد أي خدمات داخل قريته، ولكن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة الفلاح المصري سوف يقوم بإدارته الأجيال الجديدة، التي تستطيع كسر البيروقراطية والقضاء على الفساد.

وأوضح أن هناك شجاعة حقيقية في معالجة الفساد، منوها بأنه لابد من الاستثمار في البشر بشكل رئيسي، مؤكدا أن العاصمة الإدارية الجديدة هي عقل لتطوير المحليات وغيرها.

وتابع القصاص، مشروع التأمين الصحي الشامل من القرارات الشجاعة جدا، خاصة القضاء على فيروس سي، وأيضاً القضاء على العشوائيات.