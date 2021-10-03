شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: لابد من حملة للتشجيع على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، أهمية التبرع بأعضاء المتوفى بعد الوفاة، موضحا أن الناس تخشى من التبرع بأعضائها من المتوفى والقصة ليست دينية بل إن الأزهر والكنيسة وافقوا على القانون الخاص بالتبرع بالأعضاء .

وأضاف رئيس جامعة عين شمس، في تصريحات لبرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن وفاة جزع المخ وهى الوفاة الأكلينيكية وهم حديثى الوفاة وهؤلاء يمكن أن يتبرعون بأعضائهم ، وهذا موجود في العديد من دول العالم، موضحا أن تشخيص وفاة جزع المخ هي وفاة إكلينيكة.

ولفت رئيس جامعة عين شمس، إلى أن هناك خطورة من التبرع من إنسان حى حتى لو كان مصدر الخطورة قليل ، ولكن الموتى سيذهبون إلى المقابر وبالتالي لا يتم الانتفاع من أعضائهم ، موضحا أن تبرع حديثى الوفاة بأعضائهم أمر يحتاج إلى مبادرات وتوعية كى يقدم المواطنين على التبرع بأعضائهم بعد الوفاة لأن هذا سيفتح الباب لعمليات زرع القلب بشكل كبير وزرع العديد من الأعضاء.

ولفت رئيس جامعة عين شمس، إلى أن عمليات زرع الأعضاء لا تتم إلا من خلال المستشفيات الجامعية وبعض المستشفيات الحكومية عالية المستوى، ولن يكون بها أي تجارة على الإطلاق، وقد نبدأ بـ 50 حالة والأعداد ستزيد مع الوقت.