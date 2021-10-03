شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان أكبر مسجد بطور سيناء الجمعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف أنه فى ضوء اهتمام الوزارة، بعمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مسجد الروضة بحى الروضة بمدينة طور سيناء الجمعة القادمة 8 أكتوبر 2021م، وهو أكبر مسجد بمدينة طور سيناء حيث تبلغ مساحته الكلية نحو 5000 متر مربع، ومساحة الصحن الداخلى 1750 مترًا، كما يتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر بتكلفة إجمالية بلغت نحو 11 مليون جنيه.

كما يفتتحان مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية بمدينة طور سيناء، وتبلغ مساحة المسجد الإجمالية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، بتكلفة بلغت نحو ستة ملايين جنيه.