شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 150 ألف طالب جامعي حصلوا على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة اقتربت من الانتهاء من تطعيم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والعاملين في مجال التربية والتعليم، مضيفا: أصدرنا مناشدات للطلاب للتسجيل والحصول على اللقاح في 1100 مركز لا يحتاج الطالب أن يسجل بل يتوجه لأى مركز شباب على مستوى المحافظات للتسجيل والحصول على اللقاح.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة خلال برنامج كلمة أخيرة والمذاع على قناة on، أن هناك 200 ألف طالب بالفعل خلال 3 أيام سجلوا وتوجهوا للمراكز، وبالفعل تم تطعيم 150 ألف طالب ضمن 200 ألف طالب سجلوا، وإذا سجل أي طالب تأتى له رسالة بمكان التطعيم خلال 24 ساعة .